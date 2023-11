Olympischer Rat Asien erhält Strafe wegen Hissens der nordkoreanischen Flagge

ⓒ YONHAP News

Das wiederholte Hissen der nordkoreanischen Nationalflagge im Rahmen der Asienspiele in Hangzhou hat für den Olympischen Rat Asiens (OCA) eine Geldstrafe zur Folge.





Laut der Nachrichtenagentur AFP hat die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) den Olympischen Rat Asiens dafür, dass er das verbotene Hissen der nordkoreanischen Nationalflagge zugelassen hat, mit einer Geldstrafe in Höhe von 500.000 Dollar bestraft.





Die WADA hatte im Oktober 2021 das Hissen der nordkoreanischen Flagge bei internationalen Wettbewerben außer den Olympischen Spielen und Paralympics verboten, da Nordkorea den internationalen Normen in Bezug auf Dopingtests nicht genügt habe. Nordkorea hatte am 23. September bei der Eröffnungszeremonie der Asienspiele in Hangzhou beim Einmarsch ins Stadion seine Nationalflagge geschwenkt. Auch bei der Abschlussfeier war die nordkoreanische Nationalflagge zu sehen.





Während der Asienspiele wurde wiederholt auf dieses Problem hingewiesen, der OCA hatte jedoch keine Maßnahmen dagegen unternommen. Die WADA teilte neulich mit, vor und während der Asienspiele eine Warnung ausgesprochen zu haben, der OCA habe jedoch nichts unternommen. Der OCA hat sich zu der Geldstrafe bisher nicht geäußert.