Kim Hee-jin : „Wir sind dabei, uns zu trennen“ (2021)

ⓒ Getty Images Bank

An unserem zweiten Hochzeitstag brachte er Roy zusammen mit meinem Lieblingskuchen nach Hause.

Der schlaue Roy war gut erzogen und liebenswert. Das Beste daran war, dass es bequem, ruhig und sauber war, wie zu erwarten, denn Roy musste weder gefüttert noch gewaschen werden. Unsere Unterhaltungen und unser Lachen, die bis dahin nachgelassen hatten, kamen mit Roys Anwesenheit wieder zurück. Eine weitere positive Veränderung war, dass wir uns oft zu Roy gesellten, um mit ihm zu spielen.









Roy war ein Haustierroboter, der mit der niedrigsten Stufe künstlicher Intelligenz unter den von ALL-AI herausgebrachten Produkten ausgestattet war. Trotzdem hatte Roy eine ziemlich intelligente interaktive Fähigkeit. Er konnte menschliche Sprachen verstehen, Gesichtsausdrücke und Verhaltensweisen unterscheiden und etwa fünf menschliche Emotionen erkennen.

Es störte mich, wenn Roy in unseren privaten Bereich kam, insbesondere in unser Schlafzimmer. Der Roboterhund beobachtete, was wir im Bett taten, und so schmiss ich ihn raus, wenn wir intim wurden. Aber mein Mann hörte auf, mit mir zu schlafen und folgte ihm nach draußen, um ihn zu trösten.

„Warum schickst du ihn immer wieder raus?“, fragte er.

Empört darüber, dass der Roboter uns den Höhepunkt verdorben hatte, gab ich nicht klein bei.

„Ich mag seine Augen nicht! Sie haben mir von Anfang an nicht gefallen!“, sagte ich.









Ich klappte das Mobiltelefon zu und beobachtete ihn. Wenn er zehn Minuten später abgeschaltet würde, würde er in eine andere Version seiner selbst umprogrammiert, mit einem anderen Job, anderen Neigungen und einer anderen Persönlichkeit. Er würde nicht mehr nach Seife riechen, und seine Stimme und sein Gang würden sich ändern. Vielleicht würde er beim nächsten Mal nicht mehr gerne kochen und hätte keinen Verlust erlitten.









Ich tätschelte ein letztes Mal seinen gesenkten Kopf, bevor ich aufstand. Würde es mir gelingen, mich wieder zu verlieben? Was war mit der Ehe? Warum frage ich mich, wen er später einmal treffen würde?

Ich wollte mir gerade im Foyer die Schuhe anziehen, als ich wieder zu ihm sah. Sein Kopf, der jetzt lustlos herunterhing, schien mir zuzunicken und zu sagen: „Bis bald.“









Kim Hee-jin (*1976): „Wir sind dabei, uns zu trennen“ (2021)