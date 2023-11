aespa und Red Velvet wollen mit Schwung in die Musikszene zurück

Zwei Girlgroups, die bei SM Entertainment unter Vertrag stehen, sind Anfang November mit nur drei Tagen Abstand in die Musikszene zurückgekehrt.

Zuerst veröffentlichte aespa am 10. November das neue Lied „Drama“. Es ist so beeindruckend wie das Lied „Next Level“, das die Gruppe tatsächlich auf eine höhere Ebene gehoben hat. Das zeigt sich schon in den globalen Musikcharts. Nicht nur „Drama“, sondern auch die früheren Lieder von aespa wie „Next Level“, „Savage“, „Spicy“ und „Girls sind in die Spotify Global Charts eingestiegen.

Wie gesagt, nur drei Tage danach waren die neuen Lieder von Red Velvet zu hören. Sie haben nach sechs Jahren wieder ein reguläres Album auf den Markt gebracht. Jedes Mal, wenn die Sängerinnen ein neues Lied herausbringen, haben sie sich passend dazu originelle Konzepte ausgedacht. Dieses Mal ist es nicht anders: Sie sehen träumerisch aus und es passt ausgezeichnet zum Lied „Chill Kill“, in dem man die Stille brechen will.

Führende Girlgroups von SM Entertainment sind nun wieder zurück. Welche Erfolge sie erreichen werden, die Fans sind auf jeden Fall sehr gespannt.