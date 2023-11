Stray Kids mit neuem Minialbum erfolgreich

Die Boygroup Stray Kids ist mit dem neuen Minialbum „Rockstar“ im In- und Ausland höchst erfolgreich.

Das neue Album wurde am 10. November herausgegeben. Die Sänger kommentierten, dass sie passend zum Titel „Rockstar“ die Lieder und Performances vorbereitet hätten. Sie wollten neue Seiten von sich zeigen. Und dieses Vorhaben kommt derzeit gut an. Denn das Album kam gleich am 10. und 11. November auf Platz eins der Worldwide iTunes Album Charts und European iTunes Album Charts. Auch in weiteren 32 Regionen weltweit war es am 12. November zu finden. In Korea sieht es nicht viel anders aus. Auch in Korea stürmen sie die Musikcharts mit dem neuen Werk.

Die Aktivitäten haben Stray Kids mit ihrem Auftritt am 10. November in der Sendung Musicbank des Senders KBS 2 begonnen und mit ihren Performances die Herzen ihrer Fans gleich erobert.