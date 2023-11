Seventeen treten bei MTV Fresh Out Live auf

Die Gruppe Seventeen ist am 10. November im Musikprogramm MTV Fresh Out Live aufgetreten und hat das Lied „God of Music“ gesungen.

Es ist für die Gruppe schon das fünfte Mal, dass sie in dieser Sendung aufgetreten sind. Wie immer haben sie tolle Bühnenkostüme getragen und passend zum Lied tolle Performances gezeigt.

Das Lied “God of Music” ist im elften Minialbum enthalten und ist ein Soul Funk Lied. Man wird sofort glücklich, wenn man da Lied hört.

Seventeen haben mit dem neuen Album „Seventeenth Heaven” neue Rekorde geschrieben. Das elfte Minialbum verkaufte sich in der ersten Woche der Herausgabe über 5 Millionen mal. Das ist ein Rekord. Das Lied „God of Music“ kam gleich auf Platz eins der Melon Top 100.