MCND nahmen an 2023 K-EXPO in UAE teil

Die koreanische Boyband MCND hat jüngst an der K-EXPO in den Vereinigten Arabischen Emiraten teilgenommen. Es ist schon das zweite mal in diesem Jahr.

MCND besuchten die Expo am 9. und 10. November. Am ersten Tag veranstalteten sie ein Fantreffen. Dabei trugen sie ihre repräsentativen Lieder vor und kommunizierten mit ihren Fans. Die Veranstaltung dauerte etwa eine Stunde lang.

Am 10. November traten sie dann auf die Hauptbühne. Sie begannen ihren Auftritt mit dem Lied „#MOOD“. Danach folgten die Lieder „ICE AGE“ und „Crush“, von denen die Fans begeistert waren.

MCND wollen am 22. November ihr fünftes Minialbum herausgeben und nach etwa einem Jahr und vier Monaten wieder in die Musikszene zurückkehren.