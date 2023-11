Projektgruppe in Planung

Eine Gruppe aus den besten und beliebtesten Mitgliedern von tollen Gruppen. So eine Traumgruppe stellt man sich oft vor. Genau so eine Gruppe wurde zusammengestellt.

Nach und nach wurden die drei Mitglieder der Projektgruppe „Nobody“ vorgestellt. Zuerst wurde bekannt, dass das Mitglied Soyeon von (G)Idle mit dabei sein würde. Nach ein paar Tagen stellt sich heraus, dass auch LIZ von IVE ein Mitglied ist. Ganz am Schluss wurde verkündet, dass Winter von aespa ebenfalls in der Gruppe Nobody mitwirken werde. Die Fans waren alle sehr begeistert. Eine Gruppe aus den besten Mitgliedern der Lieblingsgruppen kann nur gut sein.

Die einzelnen Mitglieder waren ebenfalls beeindruckt, dass sie in dieser Projektgruppe mitwirken können. Die Gruppe wird für die Busan Expo 2030 werben und dafür haben auch eine Reihe von berühmten Komponisten Lieder produziert. Das gemeinsame Lied wurde am 16. November veröffentlicht.