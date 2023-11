NCT 127 veranstaltet vor 60.000 Fans Konzert

Die koreanische Boyband NCT 127 hat ein Konzert in Seoul veranstaltet. Die Mitglieder standen an mehreren Tagen auf der Bühne: vom 17. bis 19. November und dann vom 24. bis 26. November. Insgesamt waren es sechs Auftritte und die 60.000 Eintrittskarten waren schon längst ausverkauft.

Das Bühnenbild war sehr eindrucksvoll, so dass die Fans viel Freude daran hatten, ihre Stars vor einer häufig wechselnden Kulisse zu erleben.

Die Jungs sangen viele ihrer Hitsongs, es waren insgesamt 20 Songs.

Es gibt sozusagen eine "Muttergruppe" NCT und viele Untereinheiten. NCT 127 konzentriert sich auf Aktivitäten in Seoul, die Zahl 127 steht für den Längengrad von Seoul. Aber natürlich sind NCT 127 inzwischen Superstars und Worldstars, so dass sie auch im Ausland sehr aktiv sind. Es ist schon ein Jahr her, dass NCT 127 in Seoul ein Konzert veranstaltet haben, daher waren die Stars und auch die Fans sehr erfreut.

Nach den Auftritten in Seoul wollen sie dann ab Januar ihre Tournee fortsetzen und dabei Japan, Indonesien, Thailand und weitere asiatische Länder besuchen.