IVE etablieren sich als repräsentative Girlgroup der vierten Generation

Die Girlgroup IVE hat ihre Aktivitäten zum neuen Album nun beendet, aber ist immer noch mit den Liedern aus dem neuen Werk beliebt. IVE haben sich eben als repräsentative Girlgroup der vierten Generation etabliert.

Auch wenn sie nun nicht in Musiksendungen auftreten, besetzen sie die Spitzenplätze. Sie bedankten sich per SNS bei ihren Fans und versprachen, dass sie sich stets weiterentwickeln wollten.

Jüngst haben sie am 15. und 16. in Yokohama in Japan einen Auftritt im Rahmen ihrer ersten Worldtour „Show What I have“ erfolgreich beendet. Auch wenn es sich um ihr erstes Konzert nach dem Fankonzert im Februar handelte, waren 40.000 Fans gekommen. Es war ein definitiver Beweis dafür, dass sie in Japan besonders beliebt sind.

Ihre Welttournee wird die Sängerinnen in 27 Städte in 19 verschiedenen Ländern führen.