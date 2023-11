ENHYPEN veranstalten Fantreffen

Anlässlich der Herausgabe ihres neuen Albums haben ENHYPEN ein Fantreffen veranstaltet. Am 18. November kamen Mitglieder des Fanklubs ENGENE in Seoul zusammen, um sich mit ihrem Star über das neue fünfte Minialbum, das am 17. November herausgekommen war, zu unterhalten und auch ihre Idole auf der Bühne singen zu sehen. Das neue Album kam sechs Monate nach dem letzten Album auf den Markt.

An dem Tag haben die Jungs mit dem Song „Still Monster“ die Veranstaltung begonnen. Nach einer lautstarken Begrüßung erklärten die einzelnen Mitglieder, inwiefern sich das neue Album von den vorherigen unterscheidet. Danach sangen sie noch die Lieder „Orange Flower“, „Sweet Venom“, „Bills“ und „Karma“.

ENHYPEN bedankten sich sehr bei ihren Fans und sagten, dass es gut war, sich an einem besonderen Ort mit besonderen Teilnehmern unterhalten zu haben.

ENHYPEN werden am 23. November ein weiteres Mal an der Macy’s Thanksgiving Day Parade teilnehmen.