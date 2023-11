Jung Kook erhält von British Phonographic Industry Silber-Auszeichnung

Jung Kooks weltweite Beliebtheit lässt nicht nach, sondern nimmt von Tag zu Tag zu.

Am 18. November haben die britischen Official Charts die jüngste Rangliste veröffentlicht. Demnach steht das Album „Golden“ auf Platz 21 der Album-Charts und das Lied „Standing Next to you“ auf Platz 30 der Single Charts. Aber auch andere Titel aus dem Album sind in den Single Charts platziert.

Die Single „Seven“, die Jung Kook im Juli veröffentlicht hat, hat von British Phonographic Industry, BPI, die Silver-Auszeichnung erhalten. Er ist damit der zweite Koreaner nach Psy, der von diesem Verband eine Auszeichnung erhalten hatte. Psy erhielt die Auszeichnung im Jahr 2013. Aufgrund von Downloads, Streamingzahlen und Albenverkäufen kann man eine Auszeichnung erhalten.