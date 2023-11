Chinesische Dörfer versprechen Heiratsvermittlern Belohnung

ⓒ Getty Images Bank

In China gehen die Heirats- und Geburtszahlen immer weiter zurück. Angesichts dieser Lage versprechen chinesische Dörfer Heiratsvermittlern eine Belohnung, wenn sie für ledige Männer Ehepartnerinnen finden. Laut chinesischen Medien wie der Chinesischen Handelszeitung Huasangbao hat ein Dorfkomitee in der Stadt Baoji in der nordchinesischen Provinz Shaanxi kürzlich 1.000 Yuan, umgerechnet rund 140 US-Dollar, als Belohnung für eine Heiratsvermittlung ausgelobt.





Wenn ein lediger Mann des Dorfes durch Heiratsvermittlung eine Partnerin findet und sie heiratet, bekommt der Vermittler diese Belohnung. Das Dorfkomitee will für die Förderung der Eheschließungen der immer mehr werdenden ledigen jungen Dorfbewohner das Belohnungssystem von Januar des nächsten Jahres an für drei Jahre probeweise anwenden. Auch ein Dorfkomitee in der Provinz Henan hat im vergangenen Mai einem Heiratsvermittler 1.000 Yuan als Belohnung gezahlt, weil durch seine Vermittlung ein Mann des Dorfes heiraten konnte.





Nach dem chinesischen Statistikamt betrug die Zahl der Erstverheirateten im vergangenen Jahr rund 10,5 Millionen und ist um 1,06 Millionen weiter gefallen als im Vorjahr, in dem die Zahl auf das Rekordtief zurückgegangen war. Die Zahl der erstmals Verheirateten ist seit dem Beginn der Erfassung der betreffenden Statistik im Jahr 1985 erstmals unter die Marke von 11 Millionen gefallen.





Dementsprechend weisen auch verschiedene auf Geburt bezogene Statistiken einen niedrigen Wert auf. Die Zahl der Neugeborenen fiel im vergangenen Jahr erstmals seit 73 Jahren unter die Marke von 10 Millionen und registrierte 9,56 Millionen. Die chinesische Regierung setzt sich mit verschiedenen Maßnahmen und Vergünstigungen aktiv für die Geburtenförderung ein. Aufgrund des anhaltenden Geburtenrückgangs mussten im vergangenen Jahr in ganz China 5.610 Kindergärten schließen.