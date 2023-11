Film „12.12: The Day“ lockt am 6. Tag nach Kinostart bereits über 2 Millionen Zuschauer ins Kino

Das Geschichtsdrama „12.12: The Day“, das am 22. November in die Kinos kam, überschritt bei der Zuschauerzahl am vierten Tag die Marke von 1 Million und am sechsten Tag die von 2 Millionen.

Der Film spielt vor dem Hintergrund des Militärputsches vom 12. Dezember 1979 und schildert die höchst dramatischen neun Stunden des Kampfes zwischen den Putschisten und ihren Gegnern. Das Filmwerk des Regisseurs Kim Sung-su erntet mit seiner spannenden Story und der lückenlos herausragenden Schauspielkunst der Darsteller wie Hwang Jung-min, Jung Woo-sung, Lee Sung-min, Park Hae-jun und Kim Seong-kyun bei Zuschauern aller Altersschichten positive Kritik.

Mit Stand vom 27. November liegt die kumulierte Zuschauerzahl bei 2.132.357. An diesem Tag, einem Montag, sahen sich 239.664 Menschen, damit mehr als am Premieren-Tag mit 203.813, den Film an, was als außergewöhnlich gilt. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob der Film dem Beispiel des Streifens „The Round-up: No Way Out“ mit mehr als 10 Millionen Zuschauern in diesem Jahr folgen und ein Publikumserfolg dieses Jahres werden und nach einem schwierigen Jahr den örtlichen Kinokassen einen Schuss Optimismus verleihen kann.