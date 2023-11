„Women in Film Korea 2023 Festival“ findet am 14. Dezember statt

Das „Women in Film Korea 2023 Festival“, das von der 2001 ins Leben gerufenen Korporation ‚Women in Film‘ veranstaltet wird, findet am 14. Dezember statt. Am 28. November wurde das Plakat der diesjährigen Preisverleihung veröffentlicht. Das diesjährige Plakat wurde von der Filmregisseurin Lim Sun-ae entworfen. Lim wurde für ihren Film „An Old Lady“ im Jahr 2020 beim „Women in Film Korea 2020 Festival“ mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Am 1. Januar kommt ihr nächster Spielfilm „Ms. Apocalypse“ in die Kinos.

Das „Women in Film Korea Festival“ jährt sich in diesem Jahr zum 24. Mal, und die Preisverleihung beleuchtet als einzige im Inland weibliche Filmschaffende, die ein Jahr lang beachtenswerte Leistungen gezeigt haben. Die diesjährige Preisverleihung mit insgesamt 12 Auszeichnungen wird von der Schauspielerin Moon So-ri moderiert.