Südkoreanische Fechtmannschaften erhalten Auszeichnung des Weltverbands

Die südkoreanische Männer-Säbelmannschaft und die südkoreanische Frauen-Degenmannschaft sind vom internationalen Dachverband für den Fechtsport (FIE) zu den besten Teams der diesjährigen Saison gewählt worden.





Der südkoreanische Verband für den Fechtsport teilte mit, dass bei der Preisverleihung des FIE in Scharm El-Scheich in Ägypten den südkoreanischen Mannschaften die Medaille für den Weltranglistenersten verliehen wurde. Die Männer-Säbelmannschaft und die Frauen-Degenmannschaft rangierten in der Saison 2022-2023 auf Platz eins der Weltrangliste.





Das südkoreanische Säbelteam der Männer ist seit 2017 sieben Jahre in Folge Weltranglistenerster. Das Degenteam der Frauen führt seit dem vergangenen Jahr, das zweite Jahr in Folge, die Rangliste an.





Der ehemalige Fechtsportler Kim Young-ho, der 2000 in Sydney als erster Koreaner olympisches Gold im Fechten gewann, wurde zum Ehrenmitglied des FIE gewählt.