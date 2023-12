Südkoreanischer Film „Birth“ gewinnt beim 41. Torino International Film Festival FIPRECI-Award

ⓒ D.O Cinema

Der südkoreanische Film „Birth“ der Regisseurin Yoo Ji-young wurde beim 1. Torino International Film Festival, das am 2. Dezember zu Ende ging, mit dem FIPRECI-Award, dem Preis des Internationalen Verbandes der Filmkritiker FIPRECI für den besten Film, ausgezeichnet.

„Birth“ ist ein hyperrealistisches Drama, das den Prozess der Veränderung des Lebens eines Paares darstellt, das aufgrund einer ungeplanten Schwangerschaft am Scheideweg steht.

Bei der Einladung des Films in die Wettbewerbskategorie hieß es, eine unerwartete Schwangerschaft führt zu einer Kluft in der Partnerschaft, und der Film erinnere an den Stil des Regisseurs Lee Chang-dong, der Egoismus, Verlangen, Gleichgültigkeit und schwer auszudrückende Gefühle unverblümt zum Ausdruck bringt.

Der Film erhielt auch beim 57. Karlovy Vary International Film Festival den Proxima Grand Prix.