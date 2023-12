Oh My Girl veranstalten erfolgreich Konzert

Die koreanische Girlgroup Oh My Girl hat am 25. November in der KBS Arena ihr erstes Fankonzert veranstaltet.

Sie begannen die Veranstaltung mit dem Lied “Einladung” aus ihrem achten Minialbum. Danach folgten eine Reihe ihrer Hitsongs. Aber es wurden natürlich nicht nur Lieder vorgetragen, sondern sie hatten verschiedene Events vorbereitet, bei denen die Anwesenden mitmachen konnten.

Oh My Girl sagten, dass sie mit ihren Fans eine tolle Zeit verbracht hätten und daher gute Erinnerungen mit nach Hause nehmen könnten. Dank ihrer Fans könnten sie ihre Arbeit weiter ausführen. Als letzten Song trugen sie „Miracle“ vor, bei dem alle Mitglieder mitgewirkt haben und der ihren Fans gewidmet ist.