The Boyz sorgen mit neuem Album für Furore

Das neue Album von der Boyband The Boyz kommt bei den Fans gut an.

Es verkaufte sich allein in der ersten Woche der Herausgabe über 600.000 mal. Es ist ein starker Anstieg verglichen mit dem Vorgänger-Album.

Die neue Platte von The Boyz kam am 20. November auf den Markt. Gleich nach der Veröffentlichung besetzte sie den ersten Platz der Circle und Hanteo Charts. Auch in 20 verschiedenen Ländern weltweit ist es bei iTunes Top Album Charts auf guten Positionen zu finden.

Am 26. November haben die Mitglieder in sozialen Netzwerken geschrieben, dass sie sich besonders bei den Fans bedanken würden. Sie wollten sich noch mehr anstrengen und auch ihren Fans immer beistehen.

Die Sänger haben bereits ihre nächsten Termine bekannt gegeben, sie wollen vom 1. bis 3. Dezember in Seoul Konzerte geben. Es handelt sich um zusätzliche Konzerte im Rahmen ihrer zweiten World Tour.