Künstler von SM Entertainment wollen gemeinsames Konzert veranstalten

SM Entertainment ist eine der größten Entertainment-Agenturen in Korea. Hier stehen viele Interpreten wie Taeyeon, Red Velvet, aespa und weitere unter Vertrag. Nun haben sie angekündigt, wieder ein sogenanntes Family-Konzert veranstalten zu wollen. Dieses wird am 21. und 22. Februar im nächsten Jahr im Tokioter Dom geschehen. Es ist schon das 20. mal, dass sie ein Family-Konzert SMTOWN LIVE in dieser Veranstaltungshalle austragen. TVXQ, Super Junior, Mitglieder von Girls Generation, Red Velvet, NCT 127, aespa und weitere wollen kommen.

Als das letzte SMTOWN LIVE Konzert in Tokio veranstaltet wurde, waren alle drei Auftritte gleich ausverkauft und es kamen insgesamt 150.000 Fans.

Die Konzertreihe wird schon seit 2008 durchgeführt.