RIIZE wird von ausländischen Medien genauestens beleuchtet

Die englische Version des Debütliedes von RIIZE „Get a Guitar“ kommt weltweit gut an.

Das US-amerikanische Magazin "Teen Vogue" kommentierte zur englischen Version von „Get A Guitar“, dass der süße Liedtext gut mit den pfiffigen Rhythmen und Stimmen harmonieren würde. Auch Entertainment Tonight ist von dem Werk begeistert und hat es als Lied der Woche ausgewählt.

Das britische Magazin The Line of Best Fit ist ebenfalls von RIIZE und „Get a Guitar“ begeistert. Das Magazin erwähnte jedoch auch das neue Lied „Talk Saxy“ und betonte, dass man auf die neue Gruppe aufmerksam werden sollte.

RIIZE debütierten am 4. September und wurden in nur einer Woche Millionseller und besetzten die oberen Ränge verschiedener Musikcharts.