Die mutigen drei Geschwister (5) 병 주고 약 주네

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





병 Nomen für „Krankheit“

주- Verbstamm des Verbs 주다 für „geben“

-고 Verbendung zum Aufzählen von zwei oder mehreren Handlungen

약 Nomen für „Medizin“

주- Verbstamm des Verbs 주다 für „geben“

-네 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck 병 주고 약 주네 bedeutet wörtlich übersetzt „Gibt eine Krankheit und danach Medizin“. „Krankheit“ steht hier im übertragenen Sinne für ein Problem oder eine schwierige Lage und „Medizin“ für die Lösung, die alles wiedergutmachen soll. Aus Sicht des Sprechers versucht eine Person einen Schaden auszugleichen, für den sie in erster Linie selbst verantwortlich ist. Mit dieser Redewendung bringt der Sprecher etwas gereizt und fassungslos sein Missfallen darüber zum Ausdruck. Auf Deutsch könnte man den Satz also mit „Er/Sie will wohl alles zurechtbiegen, nachdem er/sie uns diese Situation eingebrockt hat“ übersetzen.