Eisschnellläuferin Kim Min-sun holt ersten Weltcup-Sieg der Saison

Eisschnellläuferin Kim Min-sun hat ihren ersten Weltcup-Sieg der Saison eingefahren.





Die 24-Jährige gewann den Eisschnelllauf-Weltcup im norwegischen Stavanger in der Division A über 500 Meter mit einer persönlichen Bestzeit von 37,73 Sekunden vor Erin Jackson aus den USA und der Niederländerin Femke Kok.





Kim startete in der Gruppe 9 auf der Außenbahn und absolvierte die ersten 100 Meter als Dritte von 20 Starterinnen mit einer Zeit von 10,55 Sekunden. Danach beschleunigte sie ihr Tempo und kam mit großem Vorsprung als Erste ins Ziel.





Kim Min-sun war beim Weltcup-Auftakt im japanischen Obihiro mit dem fünften und siebten Platz im ersten und zweiten Durchgang hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Beim zweiten Weltcup in Peking bewies sie mit dem zweiten und dritten Platz, dass sie zu ihrer alten Form zurückgefunden hatte.





Die Südkoreanerin hatte in der vergangenen Saison bei fünf Weltcups auf der 500-Meter-Strecke gesiegt und sich als die stärkste Eisschnellläuferin auf der Sprintstrecke erwiesen. In Vorbereitung auf die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo hatte sie im August ihre Schlittschuhe gewechselt. Sie entschied sich aber nun wieder für ihre alten Schlittschuhe.