Seo Geon-woo gewinnt World Grand Prix Finale der World Taekwondo Federation

ⓒ Getty Images Bank

Seo Geon-woo hat das World Grand Prix Finale der World Taekwondo Federation (WT) in der 80 kg Gewichtsklasse gewonnen.





Im Finale des Wettkampfs in Manchester setzte sich der Südkoreaner gegen Seif Eissa aus Ägypten mit 2:1 durch. Mit dem Gewinn der Goldmedaille beim WT Grand Prix ist Seo automatisch für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert.





Die mittlere Gewichtsklasse der Männer ist eine der Schwächen des koreanischen Taekwondo. Seo Geon-woo ist der erste Südkoreaner, der beim World Grand Prix Finale eine Goldmedaille in dieser Gewichtsklasse gewonnen hat. Im letzten Jahr unterlag er im Finale dem Italiener Simone Alessio und musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben.





Mit seinem Sieg hat Seo 100 Ranking-Punkte zusätzlich erworben und wird im nächsten Jahr im Olympia-Ranking von Platz neun auf Platz vier vorrücken. Damit sichert er sich eines der Tickets für die Olympischen Spiele in Paris, die für die fünf Besten in jeder Gewichtsklasse reserviert sind. Es wäre dann das erste Mal, dass ein südkoreanischer Taekwondo-Sportler in der 80 kg-Gewichtsklasse bei den Olympischen Spielen starten würde.





Seo Geon-woo machte erstmals im Juni letzten Jahres durch seinen Sieg beim World Grand Prix Challenge im südkoreanischen Mujoo auf sich aufmerksam. Im Oktober letzten Jahres besiegte er beim dritten Weltcup den Olympia-Topgesetzen Simone Alessio und sorgte damit für viel Wirbel.