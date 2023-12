Beste K-Pop-Singles von Vanity Teen

Das britische Magazin Vanity Teen hat auf seinen offiziellen Internetseiten die 23 besten K-Pop Singles von 2023 veröffentlicht. Darunter befinden sich LE SSERAFIM, NewJeans, IVE, Kep1er, StayC, aespa und weitere Girlgroups, sowie Boygroups wie ZEROBASEONE, Seventeen, xikers und weitere. Auch Solosänger sind auf der Liste zu finden.

Auch in diesem Jahr waren die Girlgroups mit ihren Liedern sehr erfolgreich. Daher konnte man besonders viele Sängerinnen auf der Liste finden. “UNFORGIVEN“ von LE SSERAFIM, “Bubble” von StayC, „Drama“ von aespa, „Galileo“ von Kep1er, „Super Shy“ von NewJeans, „I Am“ von IVE, „Vroom Vroom“ von Weeekly sind Lieder von Girlgroups, die in diesem Jahr von den Fans oft und gerne gehört wurden. Daher wurden sie von Vanity Teen als die besten K-Pop-Lieder ausgewählt. Das neue Lied von Seventeen „God of Music“ sollte man sich auf jeden Fall anhören, so das Magazin. Zu ZEROBASEONE wurde kommentiert, dass sie von den Gruppen der fünften Generation am meisten hervorstechen würden. Mit dem Debütsong “In Bloom” hätten sie bereits ihren Platz in der Musikwelt festigen können. TREASURE sind mit „Bona Bona” zurückgekehrt und das mit Erfolg. JISOO, Jung Kook und Kai sowie Heejin sind Solokünstler, die auf der Liste zu finden sind.