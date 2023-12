ENHYPEN beenden Aktivitäten zu “Orange Blood“

Die Boyband ENHYPEN hat nun ihre offiziellen Aktivitäten zum fünften Minialbum „Orange Blood“ erfolgreich beendet. Der letzte Auftritt mit „Sweet Venom“ fand am 3. Dezember in einer Musiksendung statt.

Das neue Album kam bei den Fans gut an. In der ersten Woche der Herausgabe verkaufte es sich 1,87 Millionen mal. Es ist für die Gruppe ein Rekord. In 16 Ländern und Regionen kam das Werk sogar auf Platz eins von iTunes Top Album Charts. Ihre internationale Beliebtheit konnten sie noch bei anderen Events unter Beweis stellen.

ENHYPEN nahmen an der Macy’s Thanksgiving Day Parade teil und traten auch in der Sendung „Good Morning America“ des Senders ABC auf. Dort trugen sie die Lieder „Keep Swimmin‘“, „Through“ und „Sweet Venom“ vor, was hervorragend ankam.

In den internationalen Charts gaben sie ebenfalls eine gute Figur ab. Sie besetzten Platz vier der Billboard 200. Damit haben die Jungs es geschafft, zwei Alben in diese Main-Charts von Billboard zu bringen.

Am 9. Dezember werden ENHYPEN am 2023 Musicbank Global Festival teilnehmen und dann ihre internationalen Fans treffen.