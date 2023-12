TXT beenden Welttournee

Die Gruppe Tomorrow x Together hat mit dem Auftritt am 2. und 3. Dezember in Seoul ihre zweite Welttournee beendet. Die Tour begann im März in Seoul, und sie besuchten dann 15 Städte weltweit und standen 27 Mal auf der Bühne.

Die Sänger bekräftigten, dass sie sehr froh seien, ihre Welttournee in Seoul, dem Ausgangspunkt, auch beenden zu können und noch einmal vor ihren Fans stehen zu dürfen. An den beiden Tagen konnte man gut erkennen, dass sich die Sänger während ihrer Worldtour weiterentwickelt und verbessert haben. Die Fans waren einfach begeistert, dass alles reibungslos über die Bühne ging.

Die sechsmonatige Konzerttour war für die Jungs also sehr lehrreich. TXT sagten, dass die Zeit schnell verflogen sei. Es war zwar nicht immer einfach in den letzten Monaten, aber nun konnten sie es kaum glauben, dass die Tour zu Ende gegangen ist. Aber die Fans sollten nicht traurig sein, denn sie werden sich bald auf eine weitere Tour vorbereiten.