Koreanische Girlgroups kommen im Ausland gut an

Internationale Medien haben koreanische Sänger auf verschiedene Listen gesetzt.

Erst einmal haben Rolling Stone und New York Times das zweite Minialbum „Get Up“ von NewJeans als das „Beste Album des Jahres“ auserkoren. Am 30. November veröffentlichte Rolling Stone die 100 Best Albums of 2023. „Get Up“ von NewJeans steht auf Platz 33. Damit stehen NewJeans bereits zwei Jahre in Folge auf dieser Liste.

Am selben Tag veröffentlichte auch New York Times einen Bericht zu den besten Alben. Darunter befindet sich auch das zweite Minialbum dieser Sängerinnen. Als das Album im Juli auf den Markt kam, waren die Lieder „Super Shy“, „ETA“ und „Cool with you“ gleich beliebt gewesen.

Die Gruppe aespa wurde dann vom britischen Magazin Financial Times als die einflussreichsten Frauen ausgewählt. Am 30. November wurde die Liste mit den 25 einflussreichsten Frauen des Jahres 2023 veröffentlicht. aespa werden in der Kategorie „Creator“ mit Beyoncé, Margot Robbie, Phoebe Phile und anderen aufgeführt. Financial Times meinte, dass aespa sich in der Musikwelt etabliert und verschiedene Rekorde aufgestellt habe. Sie haben am Musikfestival Coachella teilgenommen, eine Welttournee veranstaltet und drei Alben von ihnen wurden Millionenseller. Derzeit sind die Sängerinnen mit dem neuen Lied “Drama” erfolgreich aktiv.