Solosänger kehren zurück

Im kalten Winter hört man gerne Balladen von Solosängern. Denn die tiefen Stimmen passen gut zur kalten Winterzeit.

Am 29. November hat der Sänger Yoon Jong Shin das Lied „Back Then“ auf den Markt gebracht. Im Lied blickt man auf die Zeit zurück, in der man naiv und voller Sorgen war. Die klare Stimme Yoons passt hervorragend zum Liedtext. Im Musikvideo kann man den noch jungen Yoon Jong Shin sehen, denn das Lied handelt von der Vergangenheit.

„After all this time“ wurde am selben Tag veröffentlicht und ist ein Lied von Kim Dong-ryul. Es ist ein weiteres neues Lied, nach etwa fünf Monaten. War das Lied „Golden Mask“ von Kim fröhlich, so ist „After all this time“ eine traditionelle Ballade.

Kim Bumsoo hat am 4. Dezember seine neue Ballade „Dream“ herausgegeben. Im nächsten Jahr feiert er sein 25. Bühnenjubiläum und erstmals wieder nach zehn Jahren bereitet er sich auf ein reguläres Album vor. Es wird sein neuntes sein und das Lied „Dream“ wird darin enthalten sein.

Tolle Balladen von tollen Interpreten warten auf uns.