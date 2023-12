Deutsche Expat-Gruppen in Südkorea

ⓒ German Embassy Seoul

Wie überall sonst auf der Welt finden sich auch in Südkorea Ausgewanderte aus demselben Kulturkreis, sogenannte Expats, schnell zusammen. Oft versammeln sie sich um offizielle Institutionen herum: Die deutsche Botschaft gibt es in Südkorea seit 66 Jahren, das Goethe-Institut Seoul seit 55 und die Deutsche Schule International, ebenfalls in Seoul, seit 47 Jahren. 1995 wurde dann der Deutsche Club Seoul gegründet, wo sich vor allem Angehörige der in diesen Institutionen Tätigen und von deutschen Firmen nach Südkorea Entsandten treffen und Veranstaltungen für die deutsche Community organisieren. Im selben Jahr wurde auch die Interessenvereinigung der Deutschlehrenden, die Lektoren-Vereinigung Korea (LVK), gegründet; ich selbst bin dort seit einigen Jahren im Vorstand. Aus jüngster Zeit stammt eine wachsende Anzahl von informellen Facebook-Gruppen über Deutsche in oder mit Interesse an Korea, wo viele Informationen ausgetauscht und regelmäßige Stammtische organisiert werden. Was gibt es sonst noch?