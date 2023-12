Beteiligung bei Bezirkswahlen in Hongkong auf Rekordtief gesunken

ⓒ YONHAP News

Am 10. Dezember haben in Hongkong die siebten Bezirkswahlen stattgefunden, und die Wahlbeteiligung ist mit 27,54 Prozent auf ein Rekordtief gefallen. Nach der Mitteilung der Wahlkommission der chinesischen Sonderverwaltungszone am 11. Dezember nahmen von rund 1,2 Millionen Wahlberechtigten lediglich rund 4,3 Millionen Menschen, damit 27,54 Prozent, an der Abstimmung teil.





Damit zeigte die Wahlbeteiligung seit der Rückgabe der ehemaligen britischen Kolonie an China im Jahr 1997 den niedrigsten Stand. Die ersten Kommunalwahlen fanden im Jahr 1999 statt, und damals lag die Wahlbeteiligung bei 35,82 Prozent. Bei den vorigen Wahlen im November 2019, als es Massenproteste gegen das Gesetz gab, das Auslieferungen von Häftlingen an die Volksrepublik China ermöglichen sollte, wurde eine Rekordwahlbeteiligung von 71,23 Prozent registriert. Bei den Wahlen erhielt das demokratische Lager 81 Prozent der Mandate.





Daraufhin hat China im Jahr 2021 in Hongkong eine Wahlreform durchgeführt, so dass bei den diesmaligen Bezirkswahlen nur noch Peking-treue Kandidaten zugelassen waren. Umso stärker wurde das Augenmerk auf die Wahlbeteiligung gerichtet, weil eine niedrige Beteiligung als Unmut der Bürger Hongkongs betrachtet werden könnte. Die Regierung Hongkongs unternahm alle Anstrengungen, um die Menschen noch zum Gang an die Urne zu bewegen.





Die Wahlen wurden aus zweifelhaften Gründen verlängert und dies von der Regierung mit einer Computerpanne begründet. Die Regierung erinnerte die Bürger mit einer umfangreichen Wahlkampagne an den Wahltermin und bot auch Seniorenpflegeheimen einen Zuschuss an, damit sie einen Minibus zur Beförderung der Senioren zu Wahllokalen bereitstellen konnten. Trotz solcher Anstrengungen war die Wahlbeteiligung am Ende niedrig.