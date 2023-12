Im Seon-u : „Es leuchtet nicht“ (2021)

ⓒ Getty Images Bank

Ich muss zugeben, dass Gu und ich es den Quallen zu verdanken hatten, dass wir gut leben konnten. Wir waren nicht mehr mit unseren Rechnungen im Rückstand, und wir mussten uns kein Geld mehr von unseren Freunden leihen. Ich produzierte alle drei Tage eine ehemals menschliche Qualle. Das bedeutete, dass es genauso viele Menschen gab, die lebensmüde waren und Angst vor dem Tod hatten, wie es Quallen gab. Gu und ich stumpften bei der Verwandlung der Kunden immer mehr ab.









Meine nächste Kundin hieß Kim Ji-seon. Die 51-jährige Frau hatte sich vor drei Jahren scheiden lassen und in ihrem Antrag geschrieben, dass sie nun einfach eine Qualle werden wolle.





Nachdem er gegangen war, schloss ich den Vorhang und wartete auf das Licht, das von Ji-seon ausging. Aber ich wusste, dass sie nicht leuchten würde.

In dem Moment, als der Mann den Raum betreten hatte, wurde mir klar, dass ich alles falsch verstanden hatte. Als Ji-seon den Mann erblickt hatte, entschied sie sich, ihn weiter zu lieben. Ich ging davon aus, dass Ji-seon für immer sie selbst bleiben würde, und nicht eine Qualle.









Ich schloss die Augen und dachte an das Licht, das Ji-seon gesehen haben musste. War dieses Licht so hell und schön wie das, das sie vor so langer Zeit am Strand gesehen hatte? Ich nahm mein Handy in die Hand und rief Gu an.

„Hör mal, ich werde wieder singen. Ich ziehe heute nach Seoul“, sagte ich.

Als ich den leeren Wassertank betrachtete, überlegte ich, was ich von nun an tun sollte. Ich würde Gu heute Abend verlassen und in den Nachtbus steigen. Ich würde wieder singen und wieder damit scheitern oder auch nicht. Aber während ich mich weiter vom Strand entfernte, würde ich an das einmalige Licht denken, an das Licht, das Ji-seon gesehen haben musste.









Im Seon-u(*1995): „Es leuchtet nicht“ (2021)