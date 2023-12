„The Book of Fish“ als erster südkoreanischer Film in die offizielle Sektion des Havana Film Festival eingeladen

ⓒ The Screen

„The Book of Fish“, ein südkoreanischer historischer Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 2021 von Regisseur Lee Joon-ik, wurde als erster südkoreanischer Film in die offizielle Sektion des Havana Film Festival eingeladen. Die offizielle Sektion heißt „Internationales Zeitgenössisches Panorama“.

Das Filmfestival, das seit 1979 jedes Jahr im Dezember in der kubanischen Stadt Havana stattfindet, stellt hauptsächlich lateinamerikanische Filmwerke vor. Bislang wurden südkoreanische Filme während des Festivalzeitraums im Rahmen eines südkoreanisch-kubanischen Kulturaustausches als Sonderprogramm vorgestellt. „The Book of Fish“ ist der erste südkoreanische Film, der in der offiziellen Sektion dieses Filmfestivals vorgestellt wurde.

In diesem Film, in dem Seol Kyung-gu und Byun Yo-han in den Hauptrollen zu sehen sind, geht es um einen im Exil lebenden Gelehrten aus der Joseon-Zeit und einen Fischer und um ihren Wissensaustausch beim Schreiben eines Buches über Fische.

Der Regisseur Lee Joon-ik nahm persönlich an der Vorführung des Films in Havana am 12. Dezember Ortszeit teil und führte auch im Anschluss Gespräche mit dem Publikum.