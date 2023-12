Son Heung-min trifft beim 4:1-Sieg gegen Newcastle United

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Fußballnationalspieler Son Heung-min und Kapitän von Tottenham Hotspur hat am 16. Spieltag der Premier League gegen Newcastle United mit zwei Vorlagen und einem Treffer seiner Mannschaft zum 4:1-Sieg verholfen. Tottenham Hotspur konnte damit eine Serie von fünf Niederlagen in Folge beenden und den fünften Platz verteidigen.





Son hatte in der 26. Minute zunächst den Führungstreffer von Udogie vorbereitet und in der 38. Minute Richarlison in Szene gesetzt, der aus kurzer Distanz zum 2:0 traf. Seine Top-Leistung krönte er in der Schlussphase mit einem eigenen Treffer, indem er nach einem Foul durch Dubravka einen Elfmeter souverän verwandelte. Als einziger Spieler beider Mannschaften wurden ihm von den britischen Sportmedien für seine Leistung im Durchschnitt über neun Punkte verliehen.





Von den Medien wurden auch seine Rekorde beleuchtet. BBC berichtete, dass Son zum fünften Mal in einem Spiel der Premier League zwei Treffer vorbereitet habe. Der ehemalige schottische Fußballspieler Pat Nevin kommentierte, er wisse nun, weshalb Son auf dem linken Flügel eingesetzt wurde. Er sei ein Spieler, den man nicht aufhalten könne.





In acht Spielzeiten in Folge erzielte Son eine zweistellige Trefferzahl. In der Geschichte der Premier League ist diese Leistung bisher einschließlich Son nur elf Spielern gelungen. Insgesamt schoss Son Heung-min in der Premier League 113 Tore und rückte damit bei der Trefferzahl auf Platz 23 vor. Er liegt damit gleichauf mit dem ehemaligen Fußballstar Ian Wright.