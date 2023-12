Ärztin und Boxerin Seo Ryeo-kyung greift nach Weltmeistertitel

ⓒ YONHAP News

Seo Ryeo-kyung, koreanischer Box-Champion und Kinderärztin an einem Universitätskrankenhaus, ist auf dem besten Weg, Box-Weltmeisterin zu werden.





Im Vorkampf zum Title-Match im südkoreanischen Suwon gewann sie gegen Kulatida Kuesanol in der dritten Runde nach 15 Sekunden durch einen technischen K.o. Insgesamt verzeichnete die Südkoreanerin damit in ihrer Karriere als Boxerin sieben Siege und ein Unentschieden.





Seo ist Champion der Korean Boxing Commission im Federgewicht. Nach dem Sieg gegen Kuesanol wird sie demnächst ihren Kampf um den Weltmeistertitel der World Boxing Association (WBA) in der untersten Gewichtsklasse absolvieren. Sollte sie auch diesen Kampf gewinnen, hat die hauptberufliche Kinderärztin sich den Weltmeistertitel der vier wichtigsten Verbände WBA•WBC•IBF•WBO als nächstes Ziel gesetzt.





Seo ist in der Kinder-Notaufnahme der Suncheonhyang Universitätsklinik in Cheonan tätig. Um Ablenkung vom Job zu haben, hat sie 2018 mit dem Boxen angefangen. 2019 debütierte sie in der Profi-Klasse.