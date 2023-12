Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Die weltweit bekannteste Suchmaschine Google veröffentlicht jedes Jahr um diese Zeit, wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, ihren Jahresrückblick. Dieser zeigt die häufigsten Suchanfragen nach Filmen, Liedern, Nachrichten, Sportlern, Promis, Essen etc. Das Interesse der südkoreanischen Netzbürger zog vor allem die Tatsache auf sich, dass das koreanische Gericht Bibimbap im Jahr 2023 im Google-Trend-Ranking im Bereich Rezept vorne lag.

Der Google-Jahresrückblick umfasst eine Rangliste der Suchbegriffe, die im Vergleich zum Vorjahr den höchsten prozentualen Anstieg verzeichnet haben. Das heißt, dass in der Kategorie Rezept die Suchanfragen nach Bibimbap gegenüber dem Vorjahr prozentual die höchste Steigerung gezeigt haben. Dies hat bestimmt mit der in diesem Jahr sprunghaft gestiegenen Popularität von allem aus Korea wie Popmusik, Fernsehdramen, Filme, Essen und Schönheitspflege zu tun.

Es gab für das Jahr 2023 noch zwei weitere Google-Suchlisten, die auf Südkorea bezogene Suchbegriffe enthielten. Zu den zehn weltweit am häufigsten gesuchten Songs gehören zwei südkoreanische Songs, und zwar „Cupid“ von der Girlgroup Fifty Fifty auf Rang 5 und der Song „Seven“ von Jungkook von BTS auf Rang 10. Bei den südkoreanischen Google-Nutzern stand im Ranking für K-Pop der Song „Queencard“ der Girlband (G)I-DLE an der Spitze.

Im globalen Ranking für Fernsehserien belegten die südkoreanischen Serien „King the Land“ und „The Glory“ jeweils Rang 6 und 7. Damit wurde nach „Squid Game“ im vergangenen Jahr die anhaltende große Beliebtheit der südkoreanischen Kulturcontents in der Welt erneut bewiesen. Die Serie „The Glory“ belegte im Inland Rang 1, gefolgt von der Serie „Moving“.





Die Aufmerksamkeit vieler Netzbürger wurde auch der Nachricht geschenkt, dass die Zahl der Besucher des Nationalmuseums in diesem Jahr erstmals die Marke von 4 Millionen überschritten hat. Es ist nicht nur die höchste Besucherzahl seit der Verlegung des Nationalmuseums nach Yongsan im Jahr 2005, sondern auch die Rekordzahl in der Geschichte des Nationalmuseums, das im Jahr 1945 eröffnet wurde.

Die Marke von 4 Millionen Besuchern wurde am Vormittag des 13. Dezember überschritten, und das Nationalmuseum überreichte dem viermillionsten Besucher eine Blumenkette und ein Kulturprodukt als Geschenk. Im vergangenen Jahr besuchten rund 3,4 Millionen Menschen das Nationalmuseum. Zuletzt lag der Rekord bei der Besucherzahl bei 3,53 Millionen im Jahr 2014. Verglichen damit ist die Besucherzahl in diesem Jahr um 13,1 Prozent gewachsen. Die kumulierte Besucherzahl seit der Verlegung des Museums nach Yongsan beträgt über 54 Millionen.

Das Museum ist der Ansicht, dass die in letzter Zeit veranstalteten Sonderausstellungen ein Erfolg wurden, und dies zur Steigerung der Besucherzahl geführt hat. Die Ausstellung „Meisterwerke aus der National Gallery, London“, die vom 2. Juni bis 9. Oktober stattfand, wurde von insgesamt rund 362.000 Menschen besucht. Die Ausstellung „Sechs Jahrhunderte Schönheit im Habsburgerreich“, die von Oktober 2022 bis März 2023 lief, wurde von insgesamt rund 329.000 Menschen besucht.

Allein in diesem Jahr haben rund 170.000 Personen diese Ausstellung besucht. Beide genannten Ausstellungen nahmen hinsichtlich der Besucherzahl unter den bisherigen Sonderausstellungen des Museums jeweils den vierten und sechsten Platz ein. Bemerkenswert ist auch, dass in den letzten fünf Jahren die Zahl der ausländischen Besucher stark gestiegen ist. 2019 wurde das koreanische Nationalmuseum von rund 138.000 Ausländern besucht. Diese Zahl sank aber in der Corona-Zeit unter die Marke von 20.000 im Jahr, und stieg dieses Jahr auf über 171.000. Dieser Anstieg wird auf das gestiegene Interesse der Ausländer an koreanischen Museen und der traditionellen koreanischen Kultur zurückgeführt.





Eines der Suchthemen, für die sich die südkoreanischen Netzbürger stark interessieren, ist Auslandsreise. Eine Umfrage hat ergeben, dass 9 von 10 Südkoreanern im nächsten Jahr eine Auslandsreise vorhaben, und die beliebtesten Reiseziele Japan und Südostasien sind.

Die südkoreanische Billigflieger-Airline Jeju Air hat vom 30. November bis 5. Dezember bei 3.100 Social-Media-Nutzern eine Umfrage durchgeführt. Danach antworteten 93,3 Prozent, dass sie im nächsten Jahr ins Ausland reisen wollen. 58 Prozent dieser Menschen haben vor, nächstes Jahr mehr als zweimal ins Ausland zu reisen. Damit war dieser Anteil höher als der Anteil der Menschen von 51,7 Prozent, die in diesem Jahr mehr als zweimal außer Landes waren.

Die Befragten wurden darum gebeten, ihre bevorzugten Reiseziele zu nennen, wobei sie mehrere Antworten ankreuzen konnten. Mit einem Anteil von 28,9 Prozent ist Japan das bevorzugteste Reiseziel. Danach folgen mit 24,6 Prozent Unterstützung südostasiatische Länder wie die Philippinen und Vietnam, mit 12,4 Prozent Europa, mit 11,6 Prozent Ozeanien und mit 11,3 Prozent Großchina.

Auch nach der Zeit, in der man im nächsten Jahr eine Auslandsreise unternehmen möchte, wurde gefragt. 60,4 Prozent wollen ihre Auslandreisen zwischen März und Juni oder zwischen September und Oktober unternehmen. Diese Zeitabschnitte gelten traditionell für das Reisegeschäft als eine Nebensaison. 71,3 Prozent der Menschen, die im nächsten Jahr eine Auslandsreise planen, wollen für weniger als fünf Tage verreisen. Es heißt, dass auch im nächsten Jahr wie in diesem Jahr aufgrund der hohen Belastung durch Rezession, hohe Preise und Abwertung des Won der Reisetrend anhalten werde, kurz aber häufig zu verreisen.