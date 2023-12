Baseballspieler Lee Jung-hoo wechselt zu den San Francisco Giants

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Profi-Baseballspieler Lee Jung-hoo gab am vergangenen Freitag bei einer Pressekonferenz im Oracle Park in San Francisco seinen Wechsel zu den San Francisco Giants bekannt. Er machte damit den ersten Schritt für seine Karriere in der US-amerikanischen Profi-Baseball-Liga Major League Baseball, kurz MLB.





Die Major League Baseball-Mannschaft San Francisco Giants hatte zwei Tage davor Lee Jung-hoo für 113 Millionen Dollar und eine Dauer von sechs Jahren verpflichtet. Der Vertrag soll ein Opt-Out oder eine Ausstiegsklausel enthalten, demnach Lee den Vertrag nach vier Jahren einseitig auflösen und sich als Free Agent auf dem Markt anbieten kann. Bei den San Francisco Giants wird der 25-Jährige wahrscheinlich als neuer Center-Fielder eingesetzt. Ein Center-Fielder ist im Baseball eine der drei Defensivpositionen, die am weitesten vom Schlagmann entfernt sind.





113 Millionen Dollar für sechs Jahre ist die bisher höchste Summe, die aufgrund einer MLB-Transfervereinbarung für einen südkoreanischen Baseballspieler gezahlt wurde. Star Pitcher Ryu Hyun-jin erhielt von der Mannschaft LA Dodgers, zu der er 2012 von den Hanhwa Eagles wechselte, 36 Millionen Dollar in sechs Jahren.





Lee übertraf damit auch die Bestmarke als höchst bezahlter asiatischer Outfielder, die der Japaner Masataka Yoshida im Dezember letzten Jahres aufgestellt hatte. Yoshida hatte einen Vertrag mit den Boston Red Sox über fünf Jahre unterzeichnet und dafür 90 Millionen Dollar zugesichert bekommen.





Lee Jung-hoo stellte sich bei der Pressekonferenz als Enkel des Windes vor, der aus Korea gekommen sei, um zu gewinnen. Es sei ihm eine Ehre, von den San Francisco Giants, die viele legendäre Spieler hervorgebracht haben, ausgewählt worden zu sein. Auch vergaß er nicht, seinem Vater Lee Jong-beom, einem ehemaligen Profi Baseballspieler und bekannten Trainer, seinen Dank zu übermitteln. Er sagte, er habe von seinem Vater gelernt, einen guten Charakter zu entwickeln und wie er sich verhalten müsse, wenn er als Spieler gute Leistungen gebracht hat.





Lee Jung-hoo wird von den San Francisco Giants und den Fans schon vor seinem Debüt großes Interesse entgegengebracht. In den offiziellen sozialen Medien der Mannschaft wurden über zehn Beiträge über ihn gepostet, darunter Bilder und Videos zu seinem Transfer und seinem Hund Kao. Die San Franciso Giants hatten den Schlagmann bereits längere Zeit auf dem Zettel. Pete Putila, der General Manager der Mannschaft, hatte im Oktober einem Spiel der koreanischen Mannschaft Kiwoom Heroes in Seoul beigewohnt und für Lee Jung-hoo applaudiert. Vor dem Spiel hatte er beim Training zugeschaut.