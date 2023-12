Kim Min-jae erzielt seinen ersten Treffer in der deutschen Bundesliga

ⓒ YONHAP News

Fußballspieler Kim Min-jae hat im Spiel gegen VfB Stuttgart seinen ersten Treffer in der Bundesliga erzielt und dem FC Bayern München zum 3:0-Sieg verholfen. Dank seiner Galavorstellung hält Bayern München Anschluss an Spitzenreiter Bayer Leverkusen.





Harry Kane brachte den Rekordmeister bereits in der zweiten Minute in Führung In der 25. Minute köpfte Kim Min-jae zum 2:0 ein. Der Treffer des Nationalspielers nach einem Freistoß von Aleksandar Pavlovic wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Ein von Kim Min-jae vorbereiteter Treffer von Thomas Müller wurde ebenfalls aberkannt, weil Müller beim Pass von Kim knapp im Abseits gestanden hatte.





Kim ließ sich jedoch nicht entmutigen. Kurz nach Beginn der zweiten Spielhälfte gab Kim einen Freistoß von Pavlovic per Kopf an Kane weiter, der seinen bereits 20. Saisontreffer erzielte. In der 63. Minute besiegelte Kim mit einem abgefälschten Kopfball den 3:0-Sieg für Bayern München.