Kim Gil-li gewinnt beim ISU Shorttrack-Weltcup in Seoul zweifach

Shorttrackerin Kim Gil-li hat beim ISU Shorttrack-Weltcup in Seoul zweifach gewonnen. Im gestrigen Finale des zweiten Durchgangs über 1.500 Meter siegte sie mit einer Zeit von 2:23,746 Minuten.





Die Teenagerin war als letzte von sieben Läuferinnen gestartet. Nach der sechsten Runde hatte sie ihr Tempo erhöht und war drei Runden vor dem Ziel auf Platz vier vorgerückt. Kurz vor der letzten Runde ging sie in Führung und lief als Erste ins Ziel. Teamkollegin Shim Suk-hee erreichte den fünften Platz.





Kim Gil-li hatte es den Tag davor auch im ersten Durchgang über 1.500 Meter ganz oben aufs Podest geschafft. Es ist das erste Mal, dass die 19-Jährige bei einem Weltcup im Einzel zweifach Gold gewonnen hat. In der aktuellen Saison konnte sie bei vier Weltcups in Folge einen Sieg bejubeln. Mit 865 Ranking-Punkten liegt sie in der Gesamt-Rangliste weiterhin in Führung. Sollte sie bis zum Ende der Saison den Spitzenrang verteidigen können, wird ihr der Crystal Globe verliehen. Dieser Preis wurde im vergangenen Jahr neu eingeführt. Der Südkoreaner Park Ji-won ist der erste Preisträger bei den Männern.





Beim Weltcup in Seoul gewann Park Ji-won den ersten Durchgang über 1.500 Meter. Den zweiten Durchgang beendete er mit dem zweiten Platz.