Nach iPhone-Verbot für Beamte weitere Einschränkungen für Nutzung ausländischer Mobiltelefone

ⓒ YONHAP News

China weitet bei Beamten und Mitarbeitern der staatlichen Unternehmen das Verbot von Smartphones ausländischer Produktion wie iPhone von Apple und Galaxy von Samsung aus. Bloomberg News berichtete kürzlich, dass staatliche Unternehmen und lokale Regierungsbehörden in mindestens acht Provinzen in den vergangenen ein bis zwei Monaten ihren Mitarbeitern die Anweisung erteilt hätten, lediglich elektronische Geräte chinesischer Marken zu benutzen. Zu den betreffenden Provinzen gehören neben der Provinz Hebei, in der die weltweit größte iPhone-Produktionsanlage sitzt, auch die südöstlichen Provinzen Guangdong, Zhejiang, Jiangsu und Anhui mit einem hohen Einkommensniveau und entwickelter Wirtschaft.





Die chinesische Regierung hatte im vergangenen September zunächst den Beamten der Zentralregierung die Benutzung von iPhone verboten. Nun wird das Verbot darüber hinaus auf alle Handys ausländischer Produktion ausgeweitet. Nach der Analyse von Bloomberg steckt hinter diesem Schritt die Absicht, den Einfluss ausländischer Technologien zu schwächen und einheimische Marken zu fördern. China hatte auch in der Vergangenheit durch ein sogenanntes Hallyu-Verbot die Verbreitung von südkoreanischen Computerspielen in China verhindert. Es war zwar eine Vergeltungsmaßnahme gegen die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea gewesen, es gab aber auch die Analyse, dass die chinesische Spieleindustrie dadurch Zeit gewann, um den Rückstand auf die koreanische Spieleindustrie aufzuholen.





Im selben Kontext ist auch das Nutzungsverbot der US-amerikanischen Elektrowagen von Tesla für chinesische Militärangehörige im März 2021 zu verstehen. Dadurch seien Informationslecks verhindert worden, und gleichzeitig sei Platz für das Wachstum chinesischer Elektrofahrzeugmarken geschaffen worden. Chinas Schritt bezüglich des Verbots der Handys ausländischer Produktion wird auch auf die südkoreanische IT-Branche einen erheblichen negativen Einfluss haben.





Der Marktanteil von Samsung Electronics in China fiel von 19,7 Prozent im Jahr 2013 im Jahr 2021 bis auf 0,6 Prozent. Auch danach gelang es dem Unternehmen nicht, die 1-Prozent-Marke zu überwinden. Die Ausweitung des Verbots von ausländischen Handys wird die Steigerung des Marktanteils von südkoreanischen Unternehmen in China weiter erschweren. Auch die Regulierungen für Apple-iPhone könnten südkoreanischen Unternehmen, die Apple mit Bauteilen beliefern, einen Schlag versetzen.