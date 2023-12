Kim Gang : „Unser Vater“ (2020)

ⓒ Getty Images Bank

Die Prozedur war heute besonders hart. Ich führte ein asketisches Leben, um einmal alle zwei Wochen gesunde Spermien zu produzieren. Ich aß jeden Tag zwei Eier mindestens eine Mahlzeit mit tierischen Eiweiß. Mindestens eine Stunde Sport pro Tag war Pflicht, und kein einziger Tropfen Alkohol, außer am Tag des der Prozedur und am nächsten Tag.

Die von „Unseren Vätern“ produzierten Spermien mussten strenge Kriterien erfüllen, damit sie für das Projekt verwendet werden können. Die Infektions- und Gentests, die einmal im Jahr bei der Vertragsverlängerung durchgeführt wurden, wurden separat durchgeführt. Ein gesunder Körper produziert nicht immer gesunde Spermien. Bei der Spermienentnahme wurden die Anzahl, die Beweglichkeit, die Überlebensrate und die Form der Spermien untersucht. Nur wenn die Spermien diese staatlich festgelegten Kriterien erfüllten, wurden sie zugelassen. Und nur dann wurde Geld auf mein Konto überwiesen.









Als ich zwischen den Regalen hindurchging, sah ich ins Gesicht des jungen Mannes. Sah er mir ähnlich? Niedriger Nasenrücken und pralle Unterlippe. Augen mit einfach Lidfalte, leicht vorstehendes Kinn, ein asymmetrisches, nach rechts geneigtes Gesicht. Wir sahen uns wirklich ähnlich.

Und er kaute an seinen Fingernägeln. Werden persönliche Gewohnheiten auch vererbt? Mein Herz pochte. Könnte er ein Unser Kind sein? Auf dem Namensschild stand, er heiße Kim Cheol-su. Cheol-su? Heutzutage nannten Eltern ihre Kinder nicht mehr Cheol-su. Es war keine typische Wahl. Ein Allerweltsvorname und ein Allerweltsnachname.









Sah er wirklich so aus wie ich? Auch wenn wir uns nicht ähnlich sähen, wäre es mir egal gewesen. Ich habe noch nie ein „Unser Kind“ gesehen, das kein Kind mehr war, sondern ein arbeitendes Mitglied der Gesellschaft. Wenn dieser junge Mann wirklich ein „Unser Kind“ wäre, würde ich ihm gerne auf die Schulter klopfen und ihm etwas Taschengeld geben. Niemand wird freiwillig auf dieser Welt geboren, und niemand kann das besser bezeugen als ein „Unser Kind“.

Was würden sie sagen, wenn sie erkennen würden, dass sie in diese Welt gebracht wurden wie in einer Fabrik gefertigte Verschleißteile? Würden wir mit der Rache umgehen können, die sie eines Tages an uns üben würden? Würde man mir verzeihen können?









Kim Gang (*1972): „Unser Vater“ (2020)