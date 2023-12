Handwerk als Kunst

In den vergangenen Jahren hat die moderne koranische Handwerkskunst einen brisanten Aufschwung erlebt. Jedes Jahr findet in Cheongju die International Craft Biennale mit Kunsthandwerk aus aller Welt statt. Koreanische Kunsthandwerker sind jedes Jahr unter den Gewinnern oder Finalisten des renommierten Loewe Handwerkspreises für Kunsthandwerker und deren Werke werden bei internationalen Ausstellungen wie der Pariser Maison Objet und London Collect ausgestellt. In einer Galerie in Seoul begegnet man derzeit in einer Ausstellung den Werken von 25 namhaften zeitgenössischen Kunsthandwerkern.