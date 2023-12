Die mutigen drei Geschwister (7) 그러다 큰코다친다

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





그러다 Kurzform der Wendung 그렇게 하다가 für „wenn so weitergemacht...“

(그렇게 = „so, auf diese Weise, in dieser Form“

하다가 = 하다 für „tun, machen“ + Verbendung -다가 für „nachdem“)

큰코다치- Verbstamm des Verbs 큰코다치다 für „eine große Blamage erleiden“

-ㄴ다 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck 그러다 큰코다친다 bedeutet wörtlich übersetzt „Wenn du so weitermachst, wirst du eine große Blamage erleiden“. Damit mahnt der Sprecher sein Gegenüber, dass es irgendwann ein großes Problem haben und bitter bereuen wird, wenn es sein Verhalten nicht ändert und so weitermacht wie bisher. Der Ausdruck wäre auch mit „Du wirst dafür noch schwer büßen, wenn du so weitermachst“ übersetzbar.

Für die höfliche Form ist die Aussagenendung -어 und das Höflichkeitssuffix -요 erforderlich: 그러다 큰코다쳐요.