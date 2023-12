Suzys Hanbok-Video wird zu Weihnachten am Times Square in New York gezeigt

Schauspielerin Suzy wird zu Weihnachten in einer Leuchtreklame am Times Square in New York für die traditionelle koreanische Tracht Hanbok werben.

Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus teilte kürzlich mit, dass es ein Hanbok-Video der Schauspielerin, das im Rahmen eines Werbeprojektes für Hanbok erstellt worden ist, von 6 Uhr am Heiligabend bis 2 Uhr am ersten Weihnachtstag Ortszeit am Times Square zeigen wird.

Die von Suzy getragenen traditionellen Hanbok-Trachten sind Teil eines Projektes zur gemeinsamen Planung und Entwicklung der auf Hallyu bezogenen Contents im Bereich Hanbok. Im vergangenen Jahr nahm die ehemalige südkoreanische Eiskunstläuferin Kim Yuna an diesem Projekt als Hanbok-Model teil.

Dieses Jahr haben sechs kleine und mittlere Unternehmen mit Suzy als Model Hanbok-Produkte entwickelt. Bei der Design-Arbeit wurde darauf Gewicht gelegt, den traditionellen Elementen von Hanbok einen modernen Anstrich zu geben.

Die Hanbok-Bilder von Suzy werden zunächst am 20. Dezember in der Januar-Ausgabe eines berühmten Modemagazins veröffentlicht. Ab dem 26. Dezember ist das Video auch auf dem YouTube-Kanal der Korea Craft & Design Foundation zu sehen.