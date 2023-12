„12.12: The Day“ kurz vor dem Erreichen der Zuschauerzahl von 10 Millionen

Das Geschichtsdrama „12.12:The Day“ hat am 27. Tag nach seinem Kinostart bei der Zuschauerzahl die Marke von 9 Millionen überschritten.

Nach Korea Box Office System hat der Film am 18. Dezember um 11:15 Uhr vormittags diese Schwelle überschritten, damit schneller als Filme wie der US-amerikanische Science-Fiction-Film „Avatar: The Way of Water“ (2022) und der südkoreanische Film „Masquerade“ (2012), die jeweils am 30. und 31. Tag die Marke von 9 Millionen Zuschauern überschritten. Es wird fest damit gerechnet, dass der Film mehr als 10 Millionen Zuschauer ins Kino locken wird. Denn die Zuschauerzahl geht auch in der fünften Woche nach der Premiere nicht zurück, und der Film führt den 26. Tag in Folge die Kinocharts an. Zudem erntet der Film auf verschiedenen Filmseiten von Zuschauern weiterhin eine sehr positive Bewertung. Daher wird gesagt, dass das Erreichen der Zuschauerzahl von 10 Millionen nur eine Frage der Zeit ist.