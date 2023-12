Wahlen in Nordkorea

Im nächsten Jahr sind kleine und größere Wahlen in mehr als 70 Ländern der Erde geplant, die Parlamentswahlen in Südkorea im April eingeschlossen. Wie sehen Wahlen im De-facto-Ein-Parteien-Staat Nordkorea aus? In demokratischen Ländern sind Wahlen eine Möglichkeit der politischen Teilhabe der Bürger. Auch in Nordkorea gibt es trotz der diktatorischen Führungsstruktur ein Wahlsystem. Mehr über das Thema sagt Jung Dae-jin von der südkoreanischen Halla-Universität in Wonju:





Viele Menschen denken, dass es in Nordkorea, das diktatorisch regiert wird, keine Wahlen gibt. Doch hält auch Nordkorea im Einklang mit dem Gesetz Wahlen ab, wie schon sein offizieller Name, Demokratische Volksrepublik Korea, andeutet. Doch die Inhalte und das Verfahren der Wahlen unterscheiden sich von einem repräsentativen Wahlsystem liberaler Demokratien. Bei einer der wichtigsten Wahlen wählt Nordkorea Abgeordnete der Obersten Volksversammlung, die der südkoreanischen Nationalversammlung entspricht. Der nordkoreanische Republikgründer Kim Il-sung und sein Sohn Kim Jong-il ließen sich für die Wahl aufstellen und wurden Delegierte des Gesetzgebungsorgans. Der jetzige Machthaber Kim Jong-un übernahm in den Anfangsjahren seiner Regierung ebenfalls einen solchen Sitz. In Nordkorea üben Arbeiter, Landwirte, Soldaten und alle übrigen Erwerbstätigen die Souveränität durch Wahlen aus.





Nominell ist Nordkorea eine Demokratie. Kim Jong-un wurde 2014 von den Bürgern zu einem Mitglied des Parlaments gewählt. Die erste Wahl zur Obersten Volksversammlung seit seiner Machtübernahme hob damit seine Bedeutung hervor. Wahlen in dem Land umfassen neben Parlamentswahlen auch Lokalwahlen:





In Südkorea ist ein Bürger von 25 Jahren oder älter berechtigt, sich in die Nationalversammlung wählen zu lassen, während ein Kandidat für die Präsidentenwahl 40 Jahre oder älter sein muss. In Nordkorea kann jeder, der 17 Jahre oder älter ist, bei Wahlen antreten. Nordkoreaner im Ausland haben das Recht, zu wählen und gewählt zu werden. Doch sollten sie in ihre Heimat zurückkehren, um zu wählen. Jeder hat eine Stimme. Wahlen werden nach dem Prinzip eines universalen, gleichen und direkten Stimmrechts durch geheime Stimmabgabe abgehalten. Die Wahlprinzipien unterscheiden sich nicht sehr von denjenigen in Südkorea.





Zunächst wird eine Wahlkommission gebildet, die das Wahlregister vorbereitet und veröffentlicht. Die Kandidaten für die Mitgliedschaft von Parlamenten werden direkt von den Bewohnern, politischen Parteien oder sozialen Organisationen empfohlen. Sobald sie empfohlen sind, wird die Qualifikation der Kanditaten überprüft. Über spezielle Programme und Leitartikel rufen die nordkoreanischen Staatsmedien die Bürger dazu auf, sich an den Wahlen zu beteiligen:





Nicht nur mein Haus, die ganze Bevölkerung ist seit dem frühen Morgen in einer Urlaubsstimmung. Es ist wirklich der fröhlichste Tag, wenn wir unsere Souveränität mit eigenen Händen festigen.





Am Wahltag strömen die Männer und Frauen zu den Orten der Stimmabgabe. Viele von ihnen tragen dann die traditionelle Kleidung Hanbok. Vor den Wahllokalen singen und tanzen sie, um eine festliche Atmosphäre zu schaffen:





Als ich zum Wahllokal geeilt bin, fühlte ich, dass zehn Millionen Einwohner ihre absolute Unterstützung und ihr Vertrauen für die heutigen Wahlen geben.





Die Wähler werden landesweit vor den Wahllokalen von den Medien interviewt. Alles sieht wie normale Wahlen aus. Trotzdem werden diese nicht als demokratische Wahlen anerkannt:





Es gibt grundlegende Probleme damit, wie Kandidaten registriert und Stimmen abgegeben werden. Für jeden Wahlkreis wird nur ein Kandidat gemeldet, so dass die Menschen nur für oder gegen den Einzelkandidaten, der von der Partei bestimmt wird, wählen können. Noch schlimmer ist, dass geheime Wahlen nicht einmal für die Ja- oder Nein-Stimme gelten. Jeder weiß, ob eine Person mit Ja oder Nein stimmt. Wenn Sie für einen Kandidaten stimmen wollen, brauchen Sie nicht in eine Wahlkabine zu gehen. Sie können ihren Stimmzettel direkt in eine Wahlurne werfen. Der Eintritt in eine Wahlkabine bedeutet, gegen den Kandidaten zu stimmen, sich zu enthalten oder eine ungültige Stimme abzugeben. Jeder kann sehen, dass diese Person sich gegen den Willen der Gesellschaft verhält. Falls eine Person gegen den Kandidaten stimmt, sollte er in eine Wahlkabine gehen und gerade Linien auf den Namen des Kandidaten ziehen, bevor er den Stimmzettel einwirft. Doch wer kann das schon in einer Gesellschaft wie Nordkorea machen? Das ist der Grund, warum keine Demokratie bei Wahlen praktiziert wird.





Das grundsätzliche Problem bei Wahlen in Nordkorea ist der Mangel an freier Auswahl. Die nordkoreanischen Medien ermutigen die Menschen offen, mit „Ja“ zu wählen. Es ist also keine Überraschung, dass die Wahlen mit 100 Prozent Zustimmung ausgehen. Doch gibt es Veränderungen:





Am 26. November hielt Nordkorea eine Wahl ab, um neue Delegierte lokaler Versammlungen zu bestimmen. In Abkehr früherer Wahlgänge gab es nun mehrere Kandidaten. Der Endkandidat wurde von den Bewohnern gewählt, um, wenn auch nur in geringem Umfang, ihren Willen widerzuspiegeln, und die Kandidaten erhielten die Möglichkeit, ihre politischen Ansichten zu präsentieren. Es ähnelte also einer Wahlkampagne in einem repräsentativen Wahlsystem. Die Veränderung geht auf eine Revision des Wahlgesetzes im August zurück. Die Revision sah die Einführung einer Vorwahl vor. Das heißt, Vorwahlen wurden in einigen Wahlkreisen abgehalten, um den Endkandidaten zu bestimmen. Alle, die antraten, waren natürlich Kandidaten der Arbeiterpartei, insofern waren es nicht mehr als innerparteiliche Vorwahlen. Trotz der Einschränkungen hat sich das Wahlsystem im Vergleich zu früher verändert.





Mit dieser Änderung führte Nordkorea so etwas wie einen Wettbewerb der Kandidaten ein, bevor einer von ihnen von den Bewohnern eines Wahlkreises gewählt wird. Auch an den Wahlurnen ließen sich Veränderungen feststellen:





Früher warfen die Wähler, die zugunsten eines Kandidaten stimmten, ihren Wahlzettel nur einfach in eine weiße Wahlurne, während diejenigen, die gegen den Kandidaten waren, gerade Striche über den Namen des Kandidaten ziehen sollten, bevor sie ihren Zettel einwarfen. Natürlich hätte niemand zu einem Kugelschreiber gegriffen, um diese Striche zu machen. Diesmal jedoch gabe es zwei verschiedene Wahlkästen für die Zustimmung und die Ablehnung. Wenn die Stimmen gezählt werden, weiß man nicht, wer den Kandidaten unterstützt hat und wer gegen ihn gestimmt hat. Die zwei Wahlkästen für Ja- und Nein-Stimmen deuten an, dass es im Abstimmungssytem Fortschritte gab.





Am 27. November zeigte die zentrale nordkoreanische Fernsehstation, wie sich Machthaber Kim Jong-un am Vortag an den Lokalwahlen beteiligte. An den Wahlkabinen wurden die Wahlkästen in unterschiedlichen Farben abgestellt, einer in grün für die Zustimmung, der andere in rot für die Ablehnung. Die beiden Kästen zeigten den Menschen an, dass sie gegen den Kandidaten stimmen können. Bei den Wahlen gab es dann tatsächlich Gegenstimmen. Bei den Lokalwahlen 2019 wurde eine Beteiligung von 99,98 Prozent vermeldet, und die Kandidaten erhielten jeweils eine hundertrprozentige Zustimmung. Nordkorea konnte behaupten, dass die Wahl der Kandidaten der herrschenden Arbeiterpartei einstimmig ausgefallen sei. Warum stimmten bei den jüngsten Wahlen einige gegen die Kandidaten?





Früher vermeldete Nordkorea eine Wahlbeteiligung von über 99 Prozent und eine Zustimmungsrate von 100 Prozent. Doch diesmal stimmten 0,09 Prozent der Wähler gegen die Kandidaten für die lokalen Volksversammlungen. Auf Kreisebene lag der Wert sogar bei 0,13 Prozent. Das ist ungewöhnlich. Kim Jong-un kann nicht alles überblicken, was in den einzelnen Regionen vor sich geht. Weil das Rationierungssystem schon vor langer Zeit zusammengebrochen ist, äußerten die Bewohner ihre Zustimmung für diejenigen, die etwas für ihre Region erreicht hatten, und ihre Ablehnung für solche, die nichts geleistet hatten. Indem Nordkorea die Menschen diejenigen Delegierten wählen lässt, die für ihre Region arbeiten, versucht das Land, die Verantwortung vom Machthaber abzulenken. Tatsächlich ist der Anteil der widersprechenden Stimmen unbedeutend. Trotzdem versucht Nordkorea, demokratische Wahlen abzuhalten, zumindest, was die Form betrifft. Das ist wiederum bemerkenswert.





Die Änderungen am Wahlsystem bedeuten nicht, dass die Bewohner des Landes eine größere Teilhabe an der Politik haben. Um Kandidat für eine lokale Volksversammlung zu werden, müssen sich die Betroffenen bei Vorwahlen einer Überprüfung ihrer Loyalität zur Partei stellen. Trotzdem gibt die Revision des Wahlgesetzes den Bürgern zumindest die Möglichkeit einer Auswahl. Der Zweck ist es, die öffentliche Meinung durch Wahlen besser zu kontrollieren:





Als Teil seines Prinzips “Menschen zuerst“, versucht das Regime von Kim Jong-un, die öffentliche Stimmung zu beruhigen und Kontrolle zu gewinnen. Die Nahrungsknappheit ist für Nordkorea nicht neu. Aus diesem Grund wurden zahlreiche Parteifunktionäre abgemahnt oder entlassen. Kim Jong-un macht Inspektionsreisen zu Orten, die Ergebnisse vorweisen, doch er schickt Premierminister Kim Tok-hun oder andere Parteifunktionäre in Orte, die wenig Fortschritte aufweisen. Der Machthaber macht das schon seit Jahren als Teil seiner „Politik zur Ablenkung der Verantwortung“. Die jüngsten Lokalwahlen können in diesem Kontext verstanden werden. Indem er die Menschen als Meister ihrer eigenen Bestimmung leben lässt und die historische Entwicklung jeder Basiseinheit zulässt, kann sich der Machthaber bis zu einem gewissen Grad von seiner Verantwortung losmachen. Die Geschichte wird zeigen, ob diese graduellen Änderungen einen demokratischen Umschwung des Regimes bewirken werden.





Nordkorea hat das Wahlsystem zu dem Zweck geändert, die öffentliche Stimmung besser kontrollieren zu können. Es bleibt abzuwarten, inwieweit das neue System die gesamte Gesellschaft verändern kann.