Krank ohne Pandemie

ⓒ Getty Images Bank

Corona ist in Korea schon lange kein Thema mehr – denn krank werden die Leute auch so. Die Pandemie ist zwar schon lange vorbei, doch viel besser ist die Lage zurzeit nicht wirklich, denn eine Erkältungs- und Grippewelle hält die Bevölkerung Südkoreas buchstäblich in Atem, ob mit oder ohne Corona. Die Nachfrage nach Corona-Tests ist so stark gesunken, dass die öffentlichen Corona-Testzentren in Südkorea bis zum Jahresende geschlossen werden. Aber keine Tests bedeutet natürlich nicht, dass jetzt alle Leute gesund sind. Konventionelle Atemwegskrankheiten wie Grippe und Lungenentzündungen sind auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren, die Behörden haben jüngst gar eine eigene Taskforce gegründet, um die weitere Ausbreitung einzudämmen. Impfungen werden dringend empfohlen, besonders bei den bekannten Risikogruppen. Welche Auswirkungen hat die akute Grippewelle bereits? Wie reagieren die Leute darauf? Sprechen wir heute darüber, solange wir selbst noch gut bei Stimme sind.