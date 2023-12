Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ NAVER, MELON, BIGPUNCH entertainment, Getty Images Bank

Das Interesse der südkoreanischen Netzbürger wurde durch die Nachricht geweckt, dass in Südkorea die einheimischen Mobile-Apps in der Nutzerzahl die global beliebten und weit verbreiteten Apps übertroffen haben. Der südkoreanische Messenger-Dienst KakaoTalk ist die App mit der größten Nutzerzahl in Südkorea. Naver mit Whale hat Google mit Chrome übertroffen. Auch der Musikstreamingdienst Melon von Kakao hat einen knappen Vorsprung vor YouTube Music.

Vor wenigen Tagen hat das Big-Data-Plattformunternehmen igaworks einen Bericht über Mobile-App-Ranking in Südkorea 2023 veröffentlicht. Danach beträgt die Zahl der monatlich aktiven Nutzer der Messenger-App KakaoTalk rund 40,9 Millionen. Damit nahm KakaoTalk hinsichtlich der Nutzerzahl vor YouTube mit 40,7 Millionen und Naver mit rund 38,6 Millionen den ersten Platz ein.

Im Bereich Internet und Browser steht die südkoreanische Plattform Naver an erster Stelle gefolgt von Chrome von Google und der Google-App. Im Bereich Musik-Service wurde der südkoreanische Dienst Melon von 6,34 Millionen Menschen genutzt und führt das Ranking mit einem knappen Vorsprung vor YouTube Music mit einer Nutzerzahl von 61,6 Millionen an. In der Kategorie Karten und Navigation steht Naver Map mit rund 22 Millionen Nutzern an erster Stelle, gefolgt von den weiteren einheimischen Apps T-Map mit 14,1 Millionen und Kakao-Map mit 9,5 Millionen Nutzern.

Im Bereich Social Media und Online-Community verfügt Instagram mit 18,7 Millionen Menschen über die größte Nutzerzahl. Kurz dahinter folgt die einheimische App Band von Naver mit etwa 17 Millionen Nutzern. Facebook hat in den letzten Jahren stark an Einfluss verloren und wurde im vergangenen Jahr lediglich von 8,9 Millionen Südkoreanern genutzt. Im Bereich OTT-Dienst ist YouTube mit 40,7 Millionen Nutzern die absolute Nummer 1. An zweiter Stelle steht Netflix mit 11,4 Millionen Nutzern. Unter den einheimischen OTT-Diensten hatte Coupang Play mit 5,1 Millionen Menschen die meisten Nutzer.





Die Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass Ma Dong-seok in einer Umfrage zum Schauspieler des Jahres gekürt wurde. Das Meinungsforschungsinstitut Gallup Korea führte vom 2. November bis 4. Dezember bei 1.769 Menschen über 13 Jahre eine Umfrage durch. Die Teilnehmer wurden gebeten, zwei Filmschauspieler zu nennen, die ihrer Meinung nach in diesem Jahr am aktivsten waren.

Ma Dong-seok, der für die südkoreanische Filmserie „Crime City“ bekannt ist, nahm mit 18 Prozent Unterstützung den ersten Platz ein. „Crime City“ ist eine Serie, die bis zur Episode 8 geplant ist, und bei der tatsächliche Kriminalfälle als Motive dienen. Ma, der die Serie auch selbst produziert, spielt darin die Hauptrolle. Der erste Teil dieser Krimi-Action-Serie kam 2017 unter dem englischen Titel „The Outlaws“, der zweite Teil „The Roundup“ im Jahr 2022 und in diesem Jahr der dritte Teil „The Roundup: No Way Out“ ins Kino.

Der zweite und dritte Teil lockten im vergangenen und diesem Jahr jeweils mehr als 10 Millionen Zuschauer ins Kino. Ma Dong-seok verkörpert in der Serie Detektiv Ma Seok-do, der gegen Bösewichter kämpft. Ma gehörte 2016 erstmals zu den Top Ten Schauspielern des Jahres. Seit 2017 gehört er zur Spitzengruppe und belegte auch im Jahr 2018, als er in den beiden Filmen „Champion“ und „Along with the Gods: The Last 49 Days“ zu sehen war, Rang 1.

Zum zweitaktivsten Schauspieler des Jahres 2023 wurde Lee Byung-hun gewählt und er erhielt 14,6 Prozent Unterstützung. Seine Schauspielkunst im Film „Concrete Utopia“ hat viele Fans stark beeindruckt. 2009 und 2012 wurde er dank seiner Aktivitäten in den Filmen „G.I.Joe – Geheimauftrag Cobra“ und „Masquerade“ als Schauspieler des Jahres gekürt. Auf dem dritten Platz steht dieses Jahr mit 11,1% Unterstützung Song Kang-ho. Der Parasite-Star rückte im vergangenen Jahr ins Rampenlicht, nachdem er für seine Rolle im koreanischen Film „Broker“ unter der Regie von Koreeda Hirokazu bei den 75. Filmfestspielen von Cannes zum besten Schauspieler gekürt wurde. In diesem Jahr war er im Film „Cobweb“ des Regisseurs Kim Jee-woon zu sehen.





Zu den in den letzten Tagen von südkoreanischen Netzbürgern häufig eingegebenen Suchwörtern gehörte auch „Sung Si-kyung-Makgeolli“. Denn es wurde bekannt, dass der Star-Balladensänger Sung Si-kyung, der auch als ein trinkfreudiger Mensch bekannt ist, nächstes Jahr eine von ihm persönlich entwickelte Makgeolli-Marke auf den Markt bringen wird. Makgeolli ist ein naturtrübes traditionelles koreanisches Alkoholgetränk, das häufig als Reiswein bezeichnet wird.

Laut der Vertriebsbranche soll im nächsten Jahr eine von Sung persönlich entwickelte Reiswein-Sorte ohne Süßstoffzusatz und mit einem Alkoholgehalt von 12 Prozent auf den Markt kommen. Die Entwicklung laufe gegenwärtig auf Hochtouren, und weitere Einzelheiten und der genaue Termin für die Markteinführung wurden nicht bekanntgegeben. Die Herstellung der neuen Makgeolli-Sorte übernimmt die Brauerei Shinpyeong, die ihren Sitz in Dangjin in der Provinz Süd-Chungcheong hat.

Die Shinpyeong-Brauerei ist eine traditionsreiche Brauerei, die im Jahr 1933 gegründet wurde und in dritter Generation geführt wird. Sung Si-kyung hatte im vergangenen September auf seinem YouTube-Kanal persönlich den Plan zur Markteinführung seiner eigenen Makgeolli-Marke enthüllt. Damals hatte er den Schauspieler Ha Jung-woo zu seiner YouTube-Sendung „I´ll Meet You“ eingeladen, bei der er Promis zu ihm nach Hause einlädt, ihnen das von ihm selbst zubereitete Essen sowie Getränke anbietet und mit ihnen plaudert.

Damals bot er seinem Gast drei im Test befindliche Reiswein-Sorten unterschiedlichen Alkoholgehalts an und fragte nach der Meinung des Gastes. Der von Sung entwickelte Reiswein wird nur aus Reis, Hefe und Wasser hergestellt ohne Zusatz von Süßstoffen. Entertainer Yoo Se-yun, ein enger Bekannter von Sung, zeigte auf seiner Instagramseite ein Foto vom Reiswein, den ihm Sung zu Testzwecken geschickt hatte. Yoo gab in Anspielung darauf, dass Sung ein Balladensänger ist, die Bewertung ab, dass der Reiswein einen starken Balladengeschmack habe.