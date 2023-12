Auch in Asien feiern immer mehr Menschen Weihnachten, auch wenn sie nicht christlich sind

ⓒ Getty Images Bank

Weihnachten ist unabhängig von der Religion ein Fest der Weltbürger geworden. Es gibt auch viele asiatische Länder, die Weihnachten nicht zum Feiertag bestimmt haben. Das bedeutet aber nicht, dass es dort deshalb keine Weihnachtsstimmung gibt. In Japan beträgt der Anteil der Christen lediglich etwa 1 Prozent. Weihnachten ist aber nicht wegen des niedrigen Christen-Anteils kein Feiertag, es hat eher mit der japanischen Verfassung zu tun.





Artikel 20 der japanischen Verfassung lautet: Die Religionsfreiheit ist jedem garantiert. Keine religiöse Organisation sollte vom Staat Privilegien erhalten oder politische Autorität ausüben. Aus demselben Grund ist auch Buddhas Geburtstag kein Feiertag, obwohl 46,3 Prozent der Japaner Buddhisten sind. Dass Weihnachten in Japan kein Feiertag ist, heißt aber bei weitem nicht, dass die Japaner kein Weihnachten feiern. So wie in Südkorea hat sich Weihnachten auch in Japan als ein Familienfest oder als ein Fest der Paare etabliert.





Anders als Japan hat der islamische Staat Malaysia Weihnachten zu einem Feiertag bestimmt. In diesem Land hat Weihnachten eher die Bedeutung einer Art Fest zum Jahreswechsel und weniger einen religiösen, sondern mehr einen kommerziellen Charakter. Unter den 10 ASEAN-Ländern sind die Philippinen das einzige katholische Land, und der 25. Dezember ist lediglich in den drei ASEAN-Ländern, den Philippinen, Singapur und Malaysia, ein Feiertag. In Vietnam ist Weihnachten ein Fest der jungen Menschen. Obwohl Weihnachten kein gesetzlicher Feiertag ist, genießen viele Bürger am Heiligabend bis spät in die Nacht hinein die Feststimmung.





Auch in Thailand, wo neun von zehn Bürgern buddhistisch sind, und in Singapur, einem Land bestehend aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen, in dem der Buddhisten-Anteil mit 31 Prozent am höchsten ist, ist eine so starke Weihnachtsstimmung zu spüren wie in Vietnam. In Singapur findet seit 39 Jahren zum Jahreswechsel eine sechswöchige Weihnachtsfeier mit dem Titel „Weihnachten in den Tropen“ statt. Es gibt aber auch ein Land, das Weihnachten den Krieg erklärt hat. Das Sultanat Brunei hat 2015 der muslimischen Bevölkerung die Teilnahme an Weihnachtsfeiern verboten, mit der Begründung, dass es einer Abkehr von der Religion gleichkäme. Wenn Muslime anderen mündlich oder schriftlich frohe Weihnachten wünschen oder eine Weihnachtsmütze aufsetzen, drohen ihnen bis zu fünf Jahren Haft.