In Thailand sind gleichgeschlechtliche Ehen bald legal

ⓒ Getty Images Bank

Thailands Parlament hat Gesetze zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe dank umfangreicher Unterstützung der Bürger angenommen. Damit ist die Möglichkeit groß, dass Thailand als drittes Land in Asien gleichgeschlechtliche Partnerschaften legalisiert. Laut Medien wie Reuters wurde in Thailand am 21. Dezember Ortszeit das von der Regierung vorgelegte Gesetz zur Gleichstellung der Ehen mit absoluter Mehrheit angenommen. 360 von anwesenden 371 Parlamentariern stimmten für die Annahme. 10 waren dagegen, und es gab eine Enthaltung.





Auch drei weitere Gesetzentwürfe in Bezug auf die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe wurden angenommen. Diese Entwürfe waren jeweils von den beiden oppositionellen Parteien, der Fortschrittspartei und der Demokratischen Partei, und einer Bürgerorganisation vorgelegt worden. Das Unterhaus wird damit auf der Grundlage der angenommenen vier Gesetzentwürfe einen endgültigen Entwurf ausarbeiten und diesen nach zusätzlichen Beratungen im nächsten Jahr zur endgültigen Abstimmung vorlegen.





Wenn der Entwurf vom Parlament verabschiedet und vom König bestätigt wird, wird Thailand nach Taiwan und Nepal das dritte Land in Asien, das die gleichgeschlechtliche Ehe legal anerkennt. Thailand gilt unter asiatischen Ländern als das offenste Land, was die Rechte und die Vielfalt sexueller Minderheiten angeht. Allerdings gab es die Bewertung, dass die Gesetze und Systeme dies nicht unterstützen, und dass die sexuellen Minderheiten im täglichen Leben diskriminiert werden. Im thailändischen Unterhaus wurde auch im vergangenen Jahr über ein Gesetz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe diskutiert, jedoch kam es vor dem Ende der Sitzung nicht zu einer Abstimmung.





Die im vergangenen September angetretene neue Koalitionsregierung legte einen neuen Entwurf mit Gewicht auf die Stärkung der Rechte der sexuellen Minderheiten wie die gleichgeschlechtliche Eheschließung vor. In einigen Paragrafen im Zivilgesetzbuch wurden geschlechtsspezifische Begriffe wie Mann und Frau durch geschlechtsneutrale Begriffe ersetzt, so dass man nach dem Überschreiten eines bestimmten Alters unabhängig vom Geschlecht die Heirat anmelden kann. Weil sowohl die Regierungsparteien als auch die Oppositionsparteien die Reform befürworten, wird der endgültige Entwurf reibungslos vom Parlament angenommen werden. Eine im vergangenen Monat von der Regierung durchgeführte Umfrage ergab, dass 96,6 Prozent der Bürger die Reform unterstützen.