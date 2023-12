China trauert um Gründer des chinesischen KI-Riesen Sensetime

ⓒ Getty Images Bank

Das führende chinesische KI-Unternehmen SenseTime teilte am 16. Dezember über seinen WeChat-Account mit, dass sein Gründer Tang Xiao´ou am Vortag gegen Mitternacht aufgrund gesundheitlicher Probleme im Alter von 55 Jahren gestorben ist. Welche gesundheitlichen Probleme es waren, wurde nicht bekannt. In der Mitteilung des Unternehmens hieß es weiter, Tang werde als Pionier der chinesischen KI-Industrie weiter andere Menschen inspirieren. Das Unternehmen brachte seine Trauer zum Ausdruck, indem es seine Homepage auf schwarz-weiß umstellte.





SenseTime ist ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das sich mit künstlicher Intelligenz befasst, und wurde 2014 von Wissenschaftlern der Chinesischen Universität Hongkong, darunter Tang Xiao´ou, gegründet. Das Unternehmen verfügt über verschiedene KI-Bezogene Technologien und findet vor allem im Bereich Gesichtserkennungssoftware weltweite Anerkennung. Nach dem Tod Tangs fiel die Aktie von SenseTime einstweilig um fast 20 Prozent.





Tang, der 1968 in der chinesischen Provinz Liaoning geboren wurde, studierte an der Chinesischen Universität für Wissenschaft und Technik und an der Universität Rochester im US-Bundesstaat New York. Er promovierte am Massachusetts Institute of Technology in Boston, wurde später Professor an der Chinesischen Universität Hongkong und gründete 2014 SenseTime.





Im Zuge der rasanten Entwicklung generativer KI-Systeme wie ChatGPT schloss sich auch SenseTime dem globalen Wettbewerb an. Allerdings steht das Unternehmen seit 2019 auf der schwarzen Liste des US-Handelsministeriums, weil es im Verdacht steht, die Unterdrückung von Minderheiten im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang in China unterstützt zu haben.